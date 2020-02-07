Энергетика без выбросов СО2 – реальность или политический маскарад

Завершился юбилейный 50-тый Всемирный экономический форум в Давосе. Три тысячи участников из 117 стран, среди которых были главы 53 государств и правительств, а также миллиардеры из 36 стран мира, включая Россию, обсуждали злободневные вопросы международной политики и экономики. Впервые за время существования экономического форума главными вопросами повестки дня стали вопросы экологии, глобального потепления и сохранения климата.

К сожалению, приходится констатировать, что вся эта элита политики и экономики в действительности не знает, как можно практически, а не на словах и лозунгах, перейти к экономике с нулевым выбросом СО2 и других парниковых газов, хотя призывы к переходу в электрогенерации на альтернативные источники энергии, в первую очередь на солнечную и ветровую генерацию, звучат красиво и очень нравятся экологическим активистам и избирателям. Также красиво звучат призывы отказаться от двигателей внутреннего сгорания и полностью перейти на электромобили. Такое впечатление, что для большинства политиков главное попасть в тренд и провозгласить великолепную мечту, правда за пределами их избирательного срока: жить в мире без выбросов, дышать чистым воздухом в городах и ещё сделать так, чтобы плата за электроэнергию и коммунальные услуги была доступной для избирателей.

И особо никто не спрашивает специалистов, в первую очередь энергетиков, а насколько всё это возможно? Как можно сбалансировать систему энергоснабжения, если солнечная и ветровая электрогенерации займут доминирующее положение? Конечно, можно ставить накопители энергии типа Tesla Powerpack или Megapack или строить ГЭС замкнутого цикла. То есть, в период избытка энергии вода закачивается в верхний резервуар, а в период недостатка стекает обратно в нижний, вращая генераторы. Правда, при этом около 25% энергии теряется. Существует также вариант — создавать маневренные мощности, на газе в первую очередь, для балансировки энергосистемы в часы пик и при неблагоприятных погодных условиях. Но это означает, что инвестиции в подобные ТЭС не окупятся, т.к. они будут работать не в оптимальном режиме. Цена электроэнергии при реализации вышеуказанных вариантов будет очень высокой и вряд ли доступной для широких слоёв населения.

Рассмотрим, например, ситуацию в Германии. Переход к солнечной и ветровой генерации как основы энергетической системы – план Energiewende – уже снизил экономическую эффективность страны. В самой Германии растет, как ни странно, сопротивление реализации Energiewende со стороны даже самих экологических организаций и общественности. По их мнению, 30 тыс. гигантских ветрогенераторов представляют реальную опасность для окружающей среды. Люди не хотят жить рядом с ними из-за постоянного шума и, возможно, опасных инфразвуковых излучений, гибнут насекомые и птицы.

Повсеместно декларируемый отказ от двигателей внутреннего сгорания и переход на электромобили при существующей системе электрогенерации также способен дополнительно осложнить балансировку энергосистемы. Например, 3.02.2020 правительство Великобритании заявило, что планирует перенести на пять лет раньше запрет на продажу в стране новых автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, включая гибридные двигатели, с 2040 на 2035 год. Запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания планируют ввести и правительства ряда других стран. В ЕС принята стратегия по полному отказу от автомобилей с выбросами к 2050 году, однако некоторые европейские страны установили для себя более ранние сроки: Франция — с 2040 года, Дания — с 2030-го для обычных ДВЗ, с 2035-го — для гибридов, Нидерланды — с 2030-го. Это означает, что потребность в электроэнергии значительно вырастет. Но при существующей системе электрогенерации это будет означать, что количество вредных выбросов в атмосферу возрастёт, разница будет только в том, что эти выбросы будут перенесены из городов в места расположения ТЭС.

Нужно объективно признать, что в маленьких по площади государствах, расположенных на берегах морей или океанов, выработка электроэнергии от ветрогенераторов более стабильна из-за наличия постоянных ветров. Например, в Германии все поля ветрогенераторов размещаются на севере, а промышленность сосредоточена на юге. Для перенаправления электроэнергии с севера на юг нужно построить дорогую линию электропередач.

Сложно даже оценить необходимые затраты на строительство разветвленной сети зарядных станций, особенно при запрете на двигатели внутреннего сгорания. Вызывает большое сомнение, что бизнес будет вкладывать деньги с такую инфраструктуру при непонятном сроке окупаемости, хотя с удовольствием поучаствует в освоении средств бюджета от государства.

Есть ли какое-нибудь разумное решение, которое бы позволило в течение 30 лет выполнить стратегическую цель ЕС — перевести энергетику и автомобили на технологии без выбросов углекислого газа? Поистине революционной в данном контексте видится новая Neutrinovoltaic технология – способ генерации постоянного тока под воздействием частиц невидимого спектра излучения, представленная в рамках форума в Давосе CEO Neutrino Energy Group господином Хольгером Шубартом на закрытой презентации для инвесторов, во время которой потенциальным инвесторам со всего мира были продемонстрированы возможности создания источников постоянного тока различных выходных характеристик, легко адаптируемых для использования в качестве источника постоянного тока в различных электронных и электроприборах, в качестве источника энергии для потребностей домашнего хозяйства, включая электрообогрев помещений и освещение. Широкое внедрение Neutrino Power Cube® означает мир без проводов и централизованного электроснабжения, это свобода человека в выборе места проживания и размещения, это независимость от навязанных ему дорогих услуг ресурсоснабжающих организаций. Но особенно важна возможность установки нейтринных источников тока на электромобили. В этом случае нет необходимости инвестировать деньги в развитие сети зарядных станций, т.к. зарядка аккумулятора осуществляется от нейтринного источника тока 24 часа в сутки/365 дней в году вне зависимости от погодных условий, а при спокойной езде тяговый ток электромобиль получит напрямую от Neutrino Power Cube® минуя аккумулятор, что позволит значительно увеличить срок его службы и уменьшить его размер ввиду отсутствия необходимости устанавливать на электромобиль аккумулятор большой ёмкости.

После презентации господин Шубарт дал экспресс-интервью экономисту и международному обозревателю господину Евгению Уткину.

Автор: Румянцев Л.К., к.т.н.

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