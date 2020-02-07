Лавров: Россия поддерживает ограничение объемов добычи нефти

Лавров: Россия поддерживает ограничение объемов добычи нефти

07.02.2020, 10:30, Новости дня

Россия поддерживает рекомендацию ОПЕК+ о дальнейшем сокращении объемов добычи нефти в целях компенсации снижения спроса из-за нового коронавируса.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Технический комитет, дающий рекомендации Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзникам во главе с Россией, предложил дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки, сообщили ранее три источника Reuters.

Это около 0,6 процента мирового объема добычи. На данный момент предусмотрено сокращение в размере 1,7 миллиона баррелей в день.

Согласно испаноязычной прямой трансляции выступления Лаврова на пресс-конференции в Мехико, отвечая на вопрос о предложении комитета, министр отметил, что Россия поддерживает эту идею.

Лавров рассказал, что российский президент Владимир Путин недавно беседовал с королем Саудовской Аравии, которая является фактическим лидером ОПЕК.

Двое лидеров обсудили новый вирус, который распространяется в Китае и за его пределами, приводя к замедлению мировой экономики. По словам Лаврова, это, «конечно, будет влиять на рынок нефти».



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