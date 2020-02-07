Philip Morris вернула в бюджет России 24,3 миллиарда рублей по претензиям ФНС

Philip Morris вернула в бюджет России 24,3 миллиарда рублей по претензиям ФНС

07.02.2020, 10:30, Новости дня

Табачная компания Philip Morris International (PMI) доплатила в бюджет РФ 24,3 миллиарда рублей налогов, которые были доначислены за 2015-2017 годы после проверки ФНС.

В эту сумму входят штрафы и проценты, сообщается в отчетности международной табачной компании по итогам третьего и четвертого кварталов 2019 года.

Ранее российская налоговая служба предъявила претензии к российскому филиалу "Филип Моррис Ижора".

Налоговики в 2017 году обнаружили факты "минимизации" перед повышением табачных акцизов с нового года. Табачная компания усиленно работала "на склад" — производя продукцию продукцию по старым акцизам с целью продать ее с выгодой после того, как вырастут акцизы. Сигареты отгружались "родственным" поставщикам.

Так работали и другие табачные компании в России. Поэтому было принятно решение о доначислении дополнительного акциза в 30 процентов, если производство сигарет превышает среднемесячный уровень предыдущего года.

ФНС доначислила налоги и для British American Tobacco, Imperial Tobacco, "Донского табака" (в составе Japan Tobacco International, JTI). Суммарно доначисления превысили 500 миллионов долларов.
 

Источник: Вести



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