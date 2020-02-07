Philip Morris вернула в бюджет России 24,3 миллиарда рублей по претензиям ФНС

Табачная компания Philip Morris International (PMI) доплатила в бюджет РФ 24,3 миллиарда рублей налогов, которые были доначислены за 2015-2017 годы после проверки ФНС.
В эту сумму входят штрафы и проценты, сообщается в отчетности международной табачной компании по итогам третьего и четвертого кварталов 2019 года.
Ранее российская налоговая служба предъявила претензии к российскому филиалу "Филип Моррис Ижора".
Налоговики в 2017 году обнаружили факты "минимизации" перед повышением табачных акцизов с нового года. Табачная компания усиленно работала "на склад" — производя продукцию продукцию по старым акцизам с целью продать ее с выгодой после того, как вырастут акцизы. Сигареты отгружались "родственным" поставщикам.
Так работали и другие табачные компании в России. Поэтому было принятно решение о доначислении дополнительного акциза в 30 процентов, если производство сигарет превышает среднемесячный уровень предыдущего года.
ФНС доначислила налоги и для British American Tobacco, Imperial Tobacco, "Донского табака" (в составе Japan Tobacco International, JTI). Суммарно доначисления превысили 500 миллионов долларов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Мисс мира» стала представительница Ямайки / 14 декабря
- Hill увидел в Грузии надёжного союзника для США в противостоянии России / 2 февраля
- Лавров рассказал об учениях России, Ирана и Китая / 15 января
- ФСБ РФ и КГБ Белоруссии задержали торгующую оружием и наркотиками ОПГ / 6 декабря
- Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Стамбуле увеличилось до 120 / 5 февраля
- Гаджеты: Линейку процессоров Intel 10-го поколения серий S и H запустят в продажу в середине марта / 28 января
- Белый дом призвал демократов прекратить фарс с импичментом Трампа / 7 декабря
- «Оружие против Поднебесной». Поклонская задумалась об истинном происхождении коронавируса / 1 февраля