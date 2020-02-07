После развода с Собчак Виторган начал интересоваться «молоденькими девушками»

Российский актер и режиссер Максим Виторган признался, что после развода с Ксенией Собчак он стал интересоваться девушками моложе своего возраста. Об этом он заявил в студии радиопередачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Более года прошло с момента развода Максима Виторгана и Ксении Собчак. Их брак не удалось сохранить, несмотря на наличие общего ребенка Платона. После расставания Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим Виторган начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе.

По словам Максима Виторгана, после развода он стал испытывать больше внимания со стороны женщин, но общаться старается только с девушками, которые младше его. Кроме того, 47-летний актер пытается молодиться, что не всегда ему удается. Так, он предпочитает сотрудничать с режиссерами возрастом до 30 лет, чтобы «пить их молодую кровь», отшутился актер.

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