После развода с Собчак Виторган начал интересоваться «молоденькими девушками»

Российский актер и режиссер Максим Виторган признался, что после развода с Ксенией Собчак он стал интересоваться девушками моложе своего возраста. Об этом он заявил в студии радиопередачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
Более года прошло с момента развода Максима Виторгана и Ксении Собчак. Их брак не удалось сохранить, несмотря на наличие общего ребенка Платона. После расставания Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим Виторган начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе.
По словам Максима Виторгана, после развода он стал испытывать больше внимания со стороны женщин, но общаться старается только с девушками, которые младше его. Кроме того, 47-летний актер пытается молодиться, что не всегда ему удается. Так, он предпочитает сотрудничать с режиссерами возрастом до 30 лет, чтобы «пить их молодую кровь», отшутился актер.
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