Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

07.02.2020, 10:30, Новости дня

Аномально теплая зима в РФ может привести к исчезновению комаров. Об этом директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал в интервью газете "Известия".

Ученый пояснил, что из-за потепления насекомые просыпаются, но погибают, так как не могут прокормиться. Кроме того, нарушается дальнейшая пищевая цепь, потому что личинки комаров являются существенной частью рациона мальков и головастиков.

"Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год", — рассказал эксперт.

Между тем ранее сообщалось, что в Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки. Также возможно пробуждение клещей. По словам специалистов, их массового появления не предвидится, потому что пока для них холодно. Но, если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут.

Источник: Вести



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