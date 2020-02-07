Соседов жестко раскритиковал звезду 90-х Наталью Ветлицкую

Сергей Соседов жёстко раскритиковал появление Натальи Ветлицкой на сцене. Звезда 90-х вернулась, чтобы снова порадовать фанатов. Зрители проявили лояльность к устаревшему образу Натальи и восхитились лишь её творчеством.

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Однако профессиональные критики не стали упускать возможность пустить в певицу колкость. Директор моды журнала ELLE Вадим Галаганов даже отказался работать с Ветлицкой поскольку она своим стилем»застряла в 90-х». А Сергей Соседов разнес в пух и прак фальшивое пение Натальи под фонограмму и, на его взгляд, ужасную хореографию. Музыкальный критик был поражён ужасным качеством записи, отсутствием динамики в голосе и излишне активной жестикуляции певицы.

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Наталья Ветлицкая на сцене действительно удивила аудиторию после стольких лет затишья. Ведь время прошло, но ни наряды, ни программу певица не стала модернизировать от слова совсем.

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