«Роскино» возглавила Евгения Маркова

Новым директором «Роскино» назначена Евгения Маркова, сообщает «Коммерсантъ». Она сменила на этом посту Екатерину Мцитуридзе.

Кандидатуру Марковой еще осенью 2019 годапредложили рассмотреть крупнейшие кинопродюсеры. Они попросили главу Росимущества Вадима Яковенко поддержать их идеи по реформированию «Роскино»: переподчинить его Минкульту и включить в совет директоров новых участников.

Письмо подписали Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Эдуард Илоян, Вадим Верещагин и другие продюсеры. После этого несколько представителей индустрии вошли в совет директоров компании, а Екатерина Мцитуридзе из него вышла.

26 декабря министр культуры Владимир Мединский сообщил, что генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе уйдет в отставку

Евгения Маркова последнее время отвечала за связи с киноиндустрией в компании «Экспоконтент», которая консультирует российских производителей кино и сериалов по вопросам международного продвижения.

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