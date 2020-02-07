ФАС зафиксировала рост цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала существенный рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей, сообщил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Цариковский.
«Нам удалось выявить, что цены на медицинские маски подняли не только аптеки. Существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене», – сообщил Цариковский, передает ТАСС.
Так, самое значительное повышение цен на маски в январе зафиксировано в Адыгее – в 15 раз. Кроме того, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге в январе увеличил цены на трехслойные маски в 10 раз.
На этом фоне ФАС предлагает создать оперативный штаб с властями регионов, Росздравнадзором и правоохранителями.
Ранее в Госдуме разработали законопроект против завышения цен на лекарства.
Также президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо закрывать аптеки, повышающие цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты из-за ажиотажа от нового коронавируса.
Тем временем исследователи из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали материал для медицинских масок, который имеет высокую антибактериальную и противовирусную активность.
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