Стрелявшего в коллег в московском метро полицейского уличили во взятках

Сотруднику полиции московского метрополитена Алексею Смирнову, устроившему в сентябре 2019 года стрельбу по коллегам на станции «Рязанский проспект», предъявлено обвинение по двум эпизодам взяток, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Следствие установило причастность обвиняемого к получению двух взяток в метро: от гражданки Филиппин в мае 2019 года и от выходца из Узбекистана в день перестрелки. Ему было предъявлено обвинение по ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия)», – сообщил источник РИА «Новости».
Он добавил, что экспертиза не выявила у обвиняемого психических отклонений.
Напомним, 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» два сотрудника полиции пытались задержать Смирнова за получение взятки, однако он открыл стрельбу. В результате перестрелки один из полицейских погиб, второй был ранен.
Прапорщику полиции предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.
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