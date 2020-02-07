В Хабаровске вводят «масочный режим»

В Хабаровске вводят «масочный режим»

07.02.2020, 10:24, Новости дня

Мэрия Хабаровска с 10 февраля ввела «масочный режим» и ограничила развлекательные мероприятия, сообщает «Интерфакс».

Носить маски должны будут «работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики – все те, кто ежедневно имеет тесный личный контакт с большим количеством людей». Отвечать за соблюдение этого требования будут руководители предприятий.

Ограничения вводятся также на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях, медицинских организациях, учреждениях образования, на предприятиях торговли, сферы услуг и общепита.

На сегодняшний день в Китае подтвержден 31 211 случаев заражения коронавирусом, более 220 — в других странах. Умерли 638 заболевших. В России заразились два гражданина КНР, на 7 февраля Роспотребнадзор заявлял, что новых случаев заражения не появилось.

 



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