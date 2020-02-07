«В день пяти двоек»: Ванга предсказала астероид сразу после коронавируса

Ясновидица Ванга предсказала Земле астероид сразу после коронавируса. Журналист и кум провидицы Сергей Косторной напомнил коллегам о её пророчестве.

Конкретная дата Вангой не была названа, однако иносказание «в день пяти двоек» позволяет предположить, что это может случиться либо 22.02.2020, либо 22.12.2020. В этот знаковый день произойдет эпидемия тяжелой болезни, а затем — столкновение Земли с космическим телом, которое приведет к масштабным разрушениям. Даже при самом благоприятном исходе — когда астероид, отклонившись, пройдет мимо — не удастся избежать последующих природных катаклизмов в виде землетрясений и цунами.

Ванга также говорила о «черном пепле», который накроет планету, закрыв солнце, и о вышедших из берегов реках. Катастрофа затронет огромные территории и приведет к их исчезновению. Часть пророчества в связи с коронавирусом уже сбылась, отмечает журналист.

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