Пенсия у Юлия Гусмана оказалась меньше, чем у Елены Ханги

Российский режиссер и телеведущий Юлий Гусман признался, что размер его пенсии меньше, чем у Елены Ханги, получающей 23 000 рублей в месяц. Однако он старается не поднимать тему, касающуюся пособий от государства, считая ее безобразной.

Когда Юлию Гусману рассказали о размере пенсии Елены Ханги, он отметил, что получает гораздо меньше по сравнению с ней. Но режиссер не привык жаловаться и переживать, вместо этого он старается искать альтернативные источники доходов. Так, телеведущий занимается постановкой спектаклей и фильмов, а еще он подрабатывает преподавателем.

Некоторые российские знаменитости не скрывают размер своих пенсий. Например, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова от государства получает только 14 000 рублей, у Евгения Петросяна размер пособия составляет более 20 000 рублей. Станислав Садальский ранее заявлял, что государство ему платит 50 000 рублей. По его словам, такой размер пенсии обусловлен тем, что у него имеется звание заслуженного артиста России.

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