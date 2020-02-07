Полякова: Вопроса русского языка нет в Украине. Его качают политики и ботофермы в Facebook

Украинская певица Оля Полякова в эфире программы «Право на владу» на «1+1» заявила, что русскоговорящих людей в Украине никто не притесняет, но при этом отметила, что государственный язык – украинский – нужно знать.
«Почему Алексей Суханов, российский журналист, приехал в Украину и выучил язык, а десятки этнических украинцев не могут?» – отметила она.
По мнению исполнительницы, в вопросе распространения украинского языка не нужно давить, «педалировать», поскольку население придет к этому само.
«Вы посмотрите на молодежь: они снимают влоги, делают украинскую новую музыку, пробираются в шоу-бизнес. И они украиноговорящие. Дайте время, возможность социальным лифтам украинизироваться», – сказала Полякова.
Она добавила, что как певица, репертуар которой состоит из песен на русском языке, собирает аншлаги на концертах.
«У нас никто не прессует русский язык. Это я вам скажу, как певица, собравшая 35 тысяч на концерте,при том, что пою исключительно русскоязычные песни», – отметила певица.
При этом она считает, что граждане Украины должны владеть государственным языком и ширко его использовать.
«Словакия, Чехия – маленькие страны, и там говорят по-словацки, по-чешски, в Венгрии – на венгерском. Почему это страна здоровенная, Украина, не должна иметь свой государственный язык?. Но вопроса русского языка нет в Украине. Его качают политики и ботофермы в Facebook», – заявила Полякова.
Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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