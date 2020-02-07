Разумков заявил, что после истории с прослушкой Гончарука охрана просит его посетителей сдавать телефоны

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в комментарии «Радіо Свобода» заявил, что охрана просит его посетителей сдавать свои мобильные телефоны перед визитом.
Такая ситуация связана с недавним скандалом из-за прослушивания разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.
«Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе. Ранее все желающие заходили [ко мне] с телефонами», – отметил Разумков.
Он добавил, что прослушки не боится и пытается доверять охране.
15–16 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он «полный профан в экономике», а у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению «пленок Гончарука».
Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.
17 января канал «Как обмануть президента» в YouTube был удален вместе со всеми записями.
5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала «1+1». Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы «Гроші». Нардеп от «Слуги народа», бывший ведущий «Грошей» Александр Дубинский утверждал, что спецслужба искала звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал совещание у Гончарука.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Испанский клуб наказали за оскорбления его болельщиками украинца Зозули / 27 декабря
- Экс-директор «Меньшевика» признан присяжными невиновным в убийстве / 28 января
- Нападавшим с ножом в Лондоне был мужчина, который отсидел в тюрьме за терроризм – СМИ / 3 февраля
- Медведев выдвинул условие соглашения с Украиной по газу / 7 декабря
- В китайском Ухане планируют построить вторую больницу для заразившихся коронавирусом / 25 января
- Пластического хирурга застрелили в центре Киева / 3 февраля
- В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже / 13 декабря
- Сеть подпольных игровых клубов раскрыли в Москве / 6 декабря