Разумков заявил, что после истории с прослушкой Гончарука охрана просит его посетителей сдавать телефоны

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в комментарии «Радіо Свобода» заявил, что охрана просит его посетителей сдавать свои мобильные телефоны перед визитом.

Такая ситуация связана с недавним скандалом из-за прослушивания разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

«Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе. Ранее все желающие заходили [ко мне] с телефонами», – отметил Разумков.

Он добавил, что прослушки не боится и пытается доверять охране.

15–16 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он «полный профан в экономике», а у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению «пленок Гончарука».

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января канал «Как обмануть президента» в YouTube был удален вместе со всеми записями.

5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала «1+1». Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы «Гроші». Нардеп от «Слуги народа», бывший ведущий «Грошей» Александр Дубинский утверждал, что спецслужба искала звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал совещание у Гончарука.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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