Россия и Индия согласовали технический облик обновленного Су-30МКИ

Россия и Индия согласовали технический облик обновленного Су-30МКИ

07.02.2020, 10:12, Новости дня

Технический облик модернизированного истребителя Су-30МКИ согласован по итогам переговоров РФ и Индии, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев.

«Консультации по данному проекту проводятся, согласован технический облик самолета. Ожидаем обращения индийской стороны», – передает ТАСС заявление Михеева в ходе международной выставки вооружений DefExpo 2020 («ДефЭкспо-2020»).

Согласно презентации Военно-воздушных сил Индии, на их вооружении состоит более 250 единиц Су-30МКИ, что делает этот самолет основой парка истребительной авиации страны.

Михеев сообщил также, что совместное предприятие Indo-Russian Helicopters Limited примет участие в программе NUH (Naval Utility Helicopter), в рамках которой предполагается закупка нового легкого многоцелевого вертолета для Военно-морских сил Индии.

«СП официально ответило о готовности принять участие в тендере по программе NUH. Сейчас индийская сторона ведет подготовку тендера. Ка-226Т полностью соответствует предъявляемым техническим требованиям к этому типу вертолета», – отметил Михеев.

«На данный момент при участии индийской корпорации HAL и АО «Вертолеты России» создано российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Helicopters Limited. Оно полностью готово к производству вертолетов Ка-226Т в интересах силовых ведомств страны», – сообщил он.

По его словам, практически все вопросы функционирования предприятия решены. «Сейчас проводятся технические консультации с индийской стороной, в ходе которых ожидаем решение последнего вопроса — степени локализации производства», – добавил Михеев.

Глава «Рособоронэкспорта» отметил, что вертолет соответствует пожеланиям индийской стороны. «При необходимости совместное предприятие будет готово провести работы по дальнейшей модернизации машины», – сказал он.
«Вертолеты России» и Indo-Russian Helicopters Limited 6 февраля подписали дорожную карту по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии.

Напомним, в четверг «Вертолеты России» подписали дорожную карту по сборке Ка-226Т в Индии.



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