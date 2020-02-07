В Гонконге разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

В Гонконге ученые разработали портативный прибор для экспресс-диагностики коронавируса, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление исследовательской команды Гонконгского университета науки и технологии.
Газета South China Morning Post сообщает, что команда ученых, которую возглавил профессор факультета физики Вэйцзя Вэнь, начала работу сразу после получения последовательности генома коронавируса 20 января и подготовила устройство в течение недели, передает РИА «Новости».
Данный прибор может поставить диагноз в течение 40 минут, утверждают разработчики.
Принцип работы устройства основан на анализе образца, взятого из носовой полости пациента. Одновременно может проводиться диагностика до восьми образцов. Устройство соответствует требованиям, необходимым для экспорта в Евросоюз (ЕС), и уже используется специализированными центрами в Шэньчжэне и Гуанчжоу.
По словам исследователей, прибор подходит для использования таможенниками, пограничниками и сотрудниками отделений карантина.
Ученые университета Макао также разрабатывают устройство экспресс-диагностики, способное на ранних стадиях инфицирования выявить коронавирус менее чем за 30 минут.
«На этой неделе мы начали проверять точность прибора на образцах 2019-nCoV», – сообщил глава лаборатории университета Руи Мартинс, отметив, что первоначальные результаты «уже обнадеживают».
Система, получившая название «Охотник на вирус», была разработана для выявления вирусов всех типов, включая ВИЧ и гепатит B, но также была настроена на выявления коронавируса.
Мартинса заявил, что прибор может быть готов в течение одного-двух месяцев.
Между тем Роспотребнадзор сообщил, что новых случаев заражения коронавирусной инфекцией из Китая в РФ за прошедшие сутки не выявлено, передает ТАСС.
Указывается, что ведомством «организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции».
В субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) под медицинским наблюдением находятся 67 граждан КНР, имеющих вид на жительство в России.
Ранее сообщалось, что российские ученые разработали маски против вирусов.
По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1 тыс. 540 человек выздоровели.
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