«Монреаль Канадиенс» готов предложить Ковальчуку новый контракт

«Монреаль Канадиенс» готов предложить Ковальчуку новый контракт

07.02.2020, 10:06, Новости дня

Форвард хоккейной сборной РФ и клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук в самое ближайшее время может начать переговоры о новом контракте. Инсайдеры сообщают, что игрок, перебравшийся в Канаду из "Лос-Анджелес Кингз", хорошо зарекомендовал себя.

Как уже писали Вести.Ru, неважно начавший сезон в солнечной Калифорнии, перебравшись в Монреаль, подписал минимальный контракт с командой до лета нынешнего года. И вот, как сообщает AllHockey.Ru, в "Канадиенс" россиянин словно обрел второе дыхание и набрал 10 (по 5 голов и пасов) очков в 13 матчах.

О Ковальчуке заговорили, как о хоккеисте, который дает пример спортивного долголетия партнерам, упорно работает на тренировках и опекает молодых игроков. Теперь в канадской прессе прошли сообщения, что "Монреаль" готов обсуждать с Ильей вопрос продления соглашения. Конечно, 36-летний Ковальчук вряд ли получит очень высокую зарплату, но сам факт того, что он изменил ситуацию в своей карьере к лучшему, не может не радовать.

Источник: Вести



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