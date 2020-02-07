Путин подписал указ о выплате 75 000 рублей в связи с 75-й годовщиной Победы

Путин подписал указ о выплате 75 000 рублей в связи с 75-й годовщиной Победы

07.02.2020, 10:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов".

В частности инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, в том числе тем, кто постоянно проживает в Латвии, Литве и Эстонии будут выплачены единовременно 75 тысяч рублей. Сами выплаты должны быть произведены в апреле – мае текущего года, передает телеканал "Россия 24".

Выплата полагается вдовам (вдовцам) военнослужащих, которые погибли в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участникам войны. Единовременная выплата полагается им в размере 75 тысяч рублей.

Источник: Вести



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