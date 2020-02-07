Рубль укрепился в начале торгов на фоне дорожающей нефти

Рубль укрепился в начале торгов на фоне дорожающей нефти

07.02.2020, 10:06, Новости дня

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,25-63,3 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,25 руб., опустившись на 10,5 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 69,44 руб. — это на 12 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 11,18 коп. до 66,03 руб.

Цены на нефть выросли в пятницу, после того как технический комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу еще на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы поддержать спрос на нефть на фоне распространения китайского коронавируса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,6% и составила $55,26 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,4% до $51,16 за баррель.

Источник: Вести



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