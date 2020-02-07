Увидеть запуск «Союза» на Восточном в 2019 году приехало 2 тысячи туристов

Увидеть запуск «Союза» на Восточном в 2019 году приехало 2 тысячи туристов

07.02.2020, 10:06, Новости дня

Космодром Восточный в 2019 году посетило рекордное число туристов — в общей сложности две тысячи человек, включая, как наших соотечественников, так и иностранцев. Они смогли увидеть запуск "Союза" и просто познакомиться с инфраструктурой космической гавани.

Порядка 100 туристов 5 июля со специальной смотровой площадки смогли наблюдать уходящую в небо ракету-носитель. Как передают ГТРК "Амур", гости с удовольствием посещают космодром и в межпусковой период. Дли них разработан маршрут, включающий посещение монтажных корпусов, технического и стартового комплексов.

Всего за прошлый год Восточный посетили более семидесяти коммерческих групп. Отметим, что самыми частыми гостями космодрома остаются школьники, особенно в каникулы, когда автобусы с детьми курсируют ежедневно.

Текст:
ГТРК "Амур"

Источник: Вести



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