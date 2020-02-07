Замгенпрокурора Чумак хочет судиться с Кивой из-за заявлений о «крышевании проституции и наркотиков»

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак готовит иск против народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы, который обвинил Чумака в крышевании проституции и торговли наркотиками в Киеве. Об этом Чумак написал 6 февраля в своем Facebook.

5 февраля Кива на заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что Чумак «действует в интересах группировки Палатного» – депутата Рады 7-8 созывов Артура Палатного, который, по словам Киви, «контролирует все публичные дома и притоны в Украине». Видео заседания опубликовано на YouTube-канале комитета.

«Вы не знаете о публичных домах? О распространении этой бандой наркотиков? Вы не знаете, что ваш заместитель является прямым и заинтересованным лицом в этом деле?», – заявил Кива, обращаясь к генпрокурору Руслану Рябошапке.

В ответ Чумак заявил, что смотрел запись заседания комитета и теперь будет готовить иск к Киве.

«Если бы это сказал «просто Кива», я бы не обратил внимания и отмахнулся. В связи с тем, что это сказало публичное лицо, народный депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем причинил мне страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск. Иск подам на большую сумму, обещаю, что всю ее передам на нужды волонтерской группы Операция Маэстро», – отметил замгенпрокурора.

Шукаю адвоката ! Вчора мені розказали, що на засіданні комітету з правоохоронної діяльності народний депутат Ілля Ківа… Posted by Віктор Чумак on Neljapäev, 6. veebruar 2020

В феврале 2016 года Кива заявил, что готов нарушить закон ради привлечения наркодельцов к ответственности. При этом сам Кива подтверждал, что пробовал наркотики и «может рассказать о том, как влияет кокаин».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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