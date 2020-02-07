Моряков судна «Антарес» обеспечили водой и продуктами

Экипаж рефрижератора "Антарес", попавший в бедственное положение в порту Пусан, обеспечили водой продуктами. Также работодатель пообещал в течение ближайшего времени погасить задолженность по зарплате. В настоящее время обсуждается вопрос о возвращении моряков в Россию.
Cитуация на корабле сдвинулась с мертвой точки после публикации ГТРК "Владивосток". Напомним, накануне в редакцию поступило обращение одногоиз 14 членов команды судна с просьбой рассказать о положении, в котором они оказались.
Как выяснилось, моряки транспортного рефрижератора "Антарес" были брошены на произвол судьбы в порту иностранного государства без продуктов и денег. С 17 января команда судна, принадлежащего компании "Гермес-Марин", находится в порту Южной Кореи, так как "Антарес" находится в стадии перепродажи новому владельцу.
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ГТРК "Владивосток"
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