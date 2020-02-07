В результате крушения самолета на Аляске погибли 5 человек

В результате крушения самолета на Аляске погибли 5 человек

07.02.2020, 10:05, Разное

Легкомоторный самолет упал недалеко от города Бетел в штате Аляска. В результате ЧП погибли пять человек.

По данным телеканала «360», самолет летел в населенный пункт Кипнук из города Бетел. На борту находился пилот и четыре пассажира. 



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