В результате крушения самолета на Аляске погибли 5 человек

Легкомоторный самолет упал недалеко от города Бетел в штате Аляска. В результате ЧП погибли пять человек.

По данным телеканала «360», самолет летел в населенный пункт Кипнук из города Бетел. На борту находился пилот и четыре пассажира.

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