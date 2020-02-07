Кузбасс нашел применение углю в случае отказа Польши от закупок

Кузбасские угольные компании решили перенаправить высвободившиеся объемы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в случае, если Польша откажется покупать российский уголь, заявили в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.

В департаменте заявили, что «в случае сокращения или даже полного отказа Польши от кузбасского угля компании будут перенаправлять высвободившиеся объемы на другие рынки», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «наиболее перспективным направлением будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона».

Также «очень перспективные направления – Индия, Вьетнам, Малайзия, которые наращивают объем поставок». Кроме того, «есть информация, что Япония в ближайшие пять лет планирует построить около 22 угольных электростанций нового поколения».

Отмечается, что значительная часть поставок кузбасского угля сегодня идет в Республику Корея, Японию, Китай, на Тайвань.

Уголь Кузбасса на мировых рынках давно известен как высококачественное топливо, использование которого дает энергетикам возможность держать пресс растущих экологических требований. Кроме этого, он конкурентоспособен по цене, а надежность поставок известна партнерам свыше 60 стран мира.

По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу было экспортировано 7,684 млн тонн угля на сумму 495 млн долларов. Крупнейшие экспортеры – «СДС-Уголь», КТК, «Кузбассразрезуголь», «Каракан Инвест».

Ранее министр государственных активов Польши Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM заявил, что польские госкомпании больше не будут закупать уголь в России. Ограничение также коснется угля из Южной Америки, США, Мозамбика.

По предварительным данным, импорт угля в Польшу в 2019 году составил 18-19 млн тонн. Более 70% этого объема завезено из России.

Основными госкомпаниями, импортирующими уголь из РФ в Польшу, являются Weglokoks (Углекокс) и Польская энергетическая группа (PGE).

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