Церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе Коби Брайантом пройдёт 24 февраля

Церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе Коби Брайантом пройдёт 24 февраля

07.02.2020, 10:04, Разное

На арене «Стейплс-центр» 24 февраля текущего года пройдёт церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе баскетболистом Коби Брайантом. Вместе с легендарным спортсменом коллеги, фанаты и все неравнодушные люди проводят «в последний путь» и 13-летнюю дочь звезды НБА.
О дате церемонии прощания пишет издание LA Times. Согласно обнародованным данным, баскетболиста будут провожать с домашней арены клуба «Лейкерс», за который Коби Брайант играл с 1996 по 2016 год. За время спортивной карьеры звезда НБА побил ряд рекордов ассоциации, став самым молодым игроком в сборной новичков, пятым из преодолевших рубеж в 30 тысяч очков. Имеются у него и другие спортивные заслуги.

Коби Брайант погиб 26 января при крушении вертолёта в Калифорнии. В салоне с баскетболистом находились дочь Джанна Мария-Оноре и ещё 7 пассажиров. Выжить в авиакатастрофе не удалось никому.

The public memorial for Kobe Bryant will take place at the Staples Center on Feb 24.

That’s 2/24, Gigi and Kobe’s jersey numbers ???? pic.twitter.com/DUm3todWzB

— Only Hip Hop Facts (@OnlyHipHopFacts) February 6, 2020



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика