Церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе Коби Брайантом пройдёт 24 февраля

На арене «Стейплс-центр» 24 февраля текущего года пройдёт церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе баскетболистом Коби Брайантом. Вместе с легендарным спортсменом коллеги, фанаты и все неравнодушные люди проводят «в последний путь» и 13-летнюю дочь звезды НБА.

О дате церемонии прощания пишет издание LA Times. Согласно обнародованным данным, баскетболиста будут провожать с домашней арены клуба «Лейкерс», за который Коби Брайант играл с 1996 по 2016 год. За время спортивной карьеры звезда НБА побил ряд рекордов ассоциации, став самым молодым игроком в сборной новичков, пятым из преодолевших рубеж в 30 тысяч очков. Имеются у него и другие спортивные заслуги.

Коби Брайант погиб 26 января при крушении вертолёта в Калифорнии. В салоне с баскетболистом находились дочь Джанна Мария-Оноре и ещё 7 пассажиров. Выжить в авиакатастрофе не удалось никому.

The public memorial for Kobe Bryant will take place at the Staples Center on Feb 24.

That’s 2/24, Gigi and Kobe’s jersey numbers ???? pic.twitter.com/DUm3todWzB

— Only Hip Hop Facts (@OnlyHipHopFacts) February 6, 2020

