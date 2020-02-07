Губернаторы увидели в инициативах Путина возможность привлечь молодежь в регионы

Главы российских регионов увидели в инициативах президента Владимира Путина, которые он озвучил на заседании президиума госсовета и совета по науке и образованию, возможность привлечь в регионы талантливую молодежь и квалифицированные кадры.

По словам губернаторов, они готовы развивать государственные вузы и научно-исследовательские институты, сообщается на сайте «Единой России».

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, региональные власти должны иметь законную возможность участвовать в финансировании развития федеральных вузов, в частности, финансировать научные исследования и образовательную деятельность. «Необходимо дать право регионам, конечно же, при их заинтересованности и возможностях субъектовых бюджетов, участвовать в прямом финансировании выполняемых в их интересах научных исследований, в формировании плана научно-исследовательских работ, в образовательной деятельности. Это особенно важно в отношении организаций, которые входят в создаваемые научно-образовательные центры мирового уровня», – уверен Травников.

Кировский губернатор Игорь Васильев выступил за создание цифровой платформы для подготовки целевых кадров в системе среднего профессионального образования в соответствии с потребностями реального сектора экономики. «Мы предлагаем реализовать пилотный проект, создав возможность подключения в будущем к этой платформе всех желающих работодателей. Для регионов это, в первую очередь, работники среднего звена здравоохранения, культуры, образования», – отметил Васильев, обратив также внимание на необходимость составления перечня наиболее востребованных для экономики профессий.

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил ввести налоговые вычеты для тех предприятий, которые готовы инвестировать в высшие и средне специальные образовательные учреждения. «Компании сначала платят налог с прибыли и только потом часть средств направляют в образовательные учреждения, чтобы у вуза или ссуза была возможность подготовить необходимых для предприятия специалистов. Если ввести налоговый вычет, то ситуация с точки зрения инвестиций в высшее и средне профессиональное образование улучшилась бы», – считает губернатор.

Комментируя инициативы, губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что полномочия по развитию государственных вузов и научно-исследовательских институтов позволят определять необходимое количество бюджетных мест по профессиям, наиболее востребованным для местной экономики, промышленности и агропромышленного комплекса Брянской области и, таким образом, решить проблему кадрового дефицита.

В четверг Путин поддержал идею наделить власти регионов правом напрямую финансировать местные высшие учебные заведения вне зависимости от ведомственной подчиненности. Президент также заявил, что на данный момент крайне важно улучшать кадровый потенциал в субъектах России, чтобы развитие страны проходило более эффективно.

Перед этим на площадке Мастерской управления «Сенеж» губернаторы, ректоры вузов и профильные министры в рамках подготовки к заседанию Госсовета обсудили, как обеспечить подготовку таких специалистов и гарантировать им трудоустройство.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет