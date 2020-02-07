У берегов Эстонии затонуло российское судно

В территориальных водах Эстонии затонул российский рыболовный траулер, все семь членов команды спасены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

В спасательных работах участвовали подразделения спасателей из Эстонии и Финляндии, с обеих сторон задействовали вертолеты. Эстонский вертолет доставил пятерых членов команды в Таллин, а финский — двоих пострадавших в больницу в Хельсинки.

В департаменте полиции и погранохраны Эстонии сообщили агентству BNS, что на судне вышло из строя рулевое управление.

Центр морской охраны Эстонии передал сигнал бедствия эстонскому и финскому флоту и авиаподразделению и связался с находившимися поблизости судами. Первым на место прибыл танкер под либерийским флагом, поднявший экипаж траулера на борт.

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