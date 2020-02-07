«Ъ»: Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

«Ъ»: Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

07.02.2020, 9:57, Новости дня

Правительство готовит законопроект, согласно которому получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от иного гражданства, сообщает «Коммерсантъ».  Законопроект могут внести в Госдуму уже в феврале.

Рабочая группа по реализации Концепции государственной миграционной политики была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Перед ней стоит задача привлечь в Россию от 5 млн до 10 млн новых граждан.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что еще в апреле прошлого года он обращался к  Путину с просьбой изменить закон «О гражданстве», чтобы иностранные граждане не должны были отказываться от имеющегося гражданства при получении российского.



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