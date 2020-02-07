Кучеренко написал заявление в полицию на нардепа Максима Ткаченко после потасовки в Раде

Народный депутат от «Батьківщини» Алексей Кучеренко написал заявление в полицию после того, как его коллега из парламентской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко 6 февраля обматерил его во время заседания Верховной Рады.

«Я не кровожадный и не мстительный человек. Я сам был депутатом в 37 и главой облгосадминистрации в 39. Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от «Слуги народа» и его хулиганским поведением. Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике», – написал Кучеренко в Facebook 6 февраля.

Он подчеркнул, что готов забрать заявление в случае, если Ткаченко принесет ему извинения с трибуны Верховной Рады.

«Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко принесет извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления. И вообще – забуду про этот инцидент, ибо я, в конце концов – не папа, не мама и не воспитатель трускавецкой школы молодого депутата и мне с головой хватает чем заниматься. В противном случае – гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца! Ни Ткаченко и никакой другой «слуга» не будут определять – кому быть или не быть депутатом ВР Украины. Это право принадлежит исключительно народу Украины! Запомни Те это, коллеги!» – добавил нардеп.

Я не кровожадный и не мстительный человек.Я сам был депутатом в 37 и главой ОДА в 39.Я всегда понимал, что такое… Posted by Alexey Kucherenko on Neljapäev, 6. veebruar 2020

Во время ссоры Ткаченко говорил Кучеренко: «Ваше время вышло, идите отдыхать, едьте в санаторий, едьте в Трускавец, отдыхайте». В ответ тот назвал «слуг» малолетними клоунами. «Щас за клоуна, бл…дь… За клоуна вы щас п…зды получите», – заявил Ткаченко. «Я хочу на это посмотреть», – парировал Кучеренко.

Ткаченко окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, а также Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией «Мастер-шоу», которая занималась организацией гастролей известных артистов. На момент избрания в Верховную Раду в 2019 году руководил ООО «Квартал-Концерт».

В октябре 2019 года он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Кучеренко – народный депутат Украины III, V и VI созывов. Кандидат социологических наук, глава Союза собственников жилья Украины. С 2007-го по 2010 год был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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