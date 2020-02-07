Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в пятницу утром увеличился на 0,18% и составил 3102,14 пункта, индекс РТС поднялся на 0,2% и достиг 1542,52 пункта.

Следует из данных Московской биржи.

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