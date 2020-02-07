Су-34 взлетел на 17 км в ходе учений на Дальнем Востоке

Хабаровские военные летчики выполнили полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34, подняв их на высоту 17 километров в условиях дальневосточных морозов, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
Сейчас среднесуточная температура воздуха в Хабаровске – ниже 20 градусов мороза. На высоте около 17 километров воздух холоднее 55 градусов ниже нуля.
«В Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в суровых зимних условиях совершили учебно-тренировочные полеты на Су-34 на максимальную высоту. Весь летный состав … успешно выполнил полеты на высотах до 17 тысяч метров при низких температурах», – передает РИА «Новости» сообщение ВВО.
Перед полетами техники проверили работоспособность всех механизмов, ходовые качества и управляемость самолетов на предельных высотах – все оказалось в порядке.
Напомним, ранее в ВВО сообщали, что истребители-бомбардировщики Су-34 из дислоцированной в Хабаровском крае авиачасти выполнили полеты в стратосфере в сверхзвуковом режиме.
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