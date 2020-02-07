Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара к рублю в ходе торгов в пятницу утром уменьшился на 7,25 копеек и составил 63,28 рубля, курс евро снизился на 6 копеек – до 69,49 рубля.

Об этом информирует ТАСС.

Мировые цены на нефть растут на оптимизме инвесторов относительно решения техкомитета экспертов стран соглашения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти.





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