Пятикратный номинант «Грэмми» Влад Де Брянский выпустит альбом Dreamland

Американский гитарист украинского происхождения, пятикратный номинант «Грэмми» Влад Де Брянский в День Святого Валентина выпустит свой пятый студийный альбом – Dreamland. Об этом сообщает ивано-франковское издание «Вікна».

Все гитарные соло для этого альбома были записаны в Украине, а не в Лос-Анджелесе, а именно: в репетиционной студии Арсена Бучинского в Ивано-Франковской филармониии.

Альбом открывает композиция Eva Blue, которая напоминает ситару Рави Шанкара, но сыграна на слайд-гитаре. Следующая композиция содержит Air On G Себастина Баха, но слушатель скорее воспринимает ее как блюз или джазовые идиомы сологитары.

Для любителей полиритмическая рисунков предлагаются композиции ZigZag или Love Attack, в которых можно услышать музыкантов из прогрессивной рок-группы King Crimson: Pat Mastelotto (барабаны) и Tony Levin (бас). Последняя композиция – единственная была записана не в Ивано-Франковске, а в Остине (США).

Альбом выходит 14 февраля, его можно будет приобрести во всех музыкальных магазинах онлайн. Также действует предварительная продажа на iTunes или Apple Music, купить можно по ссылке.

ВИДЕОАудио: Vlad De Briansky / YouTube

Де Брянский родился и вырос в Калуше Ивано-Франковской области. С детства занимался музыкой. По настоянию отца поступил в политехнический институт во Львове, но все равно не оставил свое увлечение. Практически сразу талант гитариста оценили в Европе, а затем и в США. Де Брянского пригласили на учебу в знаменитый Berklee College of Music в Бостоне. С 1992 года гитарист живет и работает в Америке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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