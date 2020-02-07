Пятикратный номинант «Грэмми» Влад Де Брянский выпустит альбом Dreamland

Пятикратный номинант «Грэмми» Влад Де Брянский выпустит альбом Dreamland

07.02.2020, 9:42, Новости дня

Американский гитарист украинского происхождения, пятикратный номинант «Грэмми» Влад Де Брянский в День Святого Валентина выпустит свой пятый студийный альбом – Dreamland. Об этом сообщает ивано-франковское издание «Вікна».

Все гитарные соло для этого альбома были записаны в Украине, а не в Лос-Анджелесе, а именно: в репетиционной студии Арсена Бучинского в Ивано-Франковской филармониии.

Альбом открывает композиция Eva Blue, которая напоминает ситару Рави Шанкара, но сыграна на слайд-гитаре. Следующая композиция содержит Air On G Себастина Баха, но слушатель скорее воспринимает ее как блюз или джазовые идиомы сологитары.

Для любителей полиритмическая рисунков предлагаются композиции ZigZag или Love Attack, в которых можно услышать музыкантов из прогрессивной рок-группы King Crimson: Pat Mastelotto (барабаны) и Tony Levin (бас). Последняя композиция – единственная была записана не в Ивано-Франковске, а в Остине (США).

Альбом выходит 14 февраля, его можно будет приобрести во всех музыкальных магазинах онлайн. Также действует предварительная продажа на iTunes или Apple Music, купить можно по ссылке.

ВИДЕОАудио: Vlad De Briansky / YouTube

Де Брянский родился и вырос в Калуше Ивано-Франковской области. С детства занимался музыкой. По настоянию отца поступил в политехнический институт во Львове, но все равно не оставил свое увлечение. Практически сразу талант гитариста оценили в Европе, а затем и в США. Де Брянского пригласили на учебу в знаменитый Berklee College of Music в Бостоне. С 1992 года гитарист живет и работает в Америке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика