Лидеры США и Китая подтвердили приверженность торговой сделке первой фазы

Лидеры США и Китая подтвердили приверженность торговой сделке первой фазы

07.02.2020, 9:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили свою приверженность реализации торгового соглашения первой фазы, сообщает Bloomberg.

Лидеры двух стран "договорились о продолжении широкого взаимодействия и сотрудничества между обеими сторонами", говорится в сообщении Белого дома.

"Они также отметили большое достижение недавней торговой сделки первой фазы между США и Китаем и подтвердили свою приверженность ее реализации", — отмечается в сообщении.

15 января США и Китай подписали торговое соглашение первой фазы. Свои подписи под документом поставили Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

В рамках соглашения в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд больше, чем в 2017 году. В основном это касается промышленных товаров и сельхозпродукции, но также затрагивает и энергетические товары, включая нефть, СПГ и уголь.

Вспышка коронавируса в Китае вызвала опасения, что страна, возможно, не сможет совершить обещанные покупки и выполнить условия сделки.

Между тем, Китай в четверг объявил, что он вдвое снизит дополнительные пошлины на 1717 импортируемых из США товаров с 14 февраля. Снижение затронет импорт американских товаров на сумму около 75 миллиардов долларов, пошлины на которые были введены 1 сентября 2019 года.

Источник: Вести



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