«За клоуна вы щас п…зды получите». Нардеп Максим Ткаченко в Раде обматерил Кучеренко. Видео

«За клоуна вы щас п…зды получите». Нардеп Максим Ткаченко в Раде обматерил Кучеренко. Видео

07.02.2020, 9:30, Новости дня

Ткаченко окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, а также Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией «Мастер-шоу», которая занималась организацией гастролей известных артистов. На момент избрания в Верховную Раду в 2019 году руководил ООО «Квартал-Концерт».

В октябре 2019 года он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Кучеренко – народный депутат Украины III, V и VI созывов. Кандидат социологических наук, глава Союза собственников жилья Украины. С 2007-го по 2010 год был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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Видео: Актуальная Правда / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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