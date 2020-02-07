Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам ВОВ

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы.
«Произвести в апреле-мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике», – говорится в тексте указа на сайте Кремля.
По 75 тыс. рублей полагается инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников ВОВ.
Кроме того, по 50 тыс. рублей полагается труженикам тыла, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
В января Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений сообщил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат единовременную выплату в 75 тыс. рублей каждому, а труженики тыла – по 50 тыс. рублей.
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