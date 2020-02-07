Тренер ЦСКА Итудис: поражению от «Олимпиакоса» нет оправданий

Тренер ЦСКА Итудис: поражению от «Олимпиакоса» нет оправданий

07.02.2020, 9:30, Новости дня

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что "Олимпиакос" больше заслуживал победы в матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против армейцев. Также наставник красно-синих посетовал на сложности при подготовке к игре с греческим клубом.

"Соперник верил в себя, старался и заслужил победу. У нас же было не так много времени на подготовку во время двойной недели. Но оправданий нам нет. Мы должны закрыть рот и работать", – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что армейцы в гостях уступили "Олимпиакосу" со счетом 59:72, потерпев второе подряд поражение в Евролиге.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика