Все школы Перми закрывают на карантин, пока на неделю

Все школы Перми закрывают на карантин, пока на неделю

07.02.2020, 9:30, Новости дня

С 7 февраля все школы Перми закрывают на карантин. Пока внеплановые каникулы продлятся до 15 февраля. Решение об этом принято в администрации города по предписанию главного санитарного врача края. Обучение школьников будет проводиться дистанционно.

С начала недели в регионе заболели 16 тысяч человек, сообщают "Вести Пермь". Китайского коронавируса, к счастью, не зафиксировано, однако, началась эпидемия гриппа и ОРВИ.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует отложить посещение массовых мероприятий и бросить силы на личную профилактику. Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт пояснила, в крае действуют ранее введенные меры профилактики — ограничение посещения больных в медицинских организациях, а также масочный режим в больницах, поликлиниках и организациях соцобслуживания населения.

Текст:
ГТРК "Пермь"

Источник: Вести



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