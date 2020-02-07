Все школы Перми закрывают на карантин, пока на неделю

С 7 февраля все школы Перми закрывают на карантин. Пока внеплановые каникулы продлятся до 15 февраля. Решение об этом принято в администрации города по предписанию главного санитарного врача края. Обучение школьников будет проводиться дистанционно.
С начала недели в регионе заболели 16 тысяч человек, сообщают "Вести Пермь". Китайского коронавируса, к счастью, не зафиксировано, однако, началась эпидемия гриппа и ОРВИ.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует отложить посещение массовых мероприятий и бросить силы на личную профилактику. Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт пояснила, в крае действуют ранее введенные меры профилактики — ограничение посещения больных в медицинских организациях, а также масочный режим в больницах, поликлиниках и организациях соцобслуживания населения.
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ГТРК "Пермь"
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