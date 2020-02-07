В Китае подтвердили смерть врача, который первым обнаружил коронавирус и был за это наказан полицией

Китайский врач Ли Вэньлян, который одним из первых сообщил о коронавирусе и пытался предупредить других медиков, за что был наказан местной полицией, скончался от коронавируса рано утром в пятницу. Об этом пишет китайское издание Global Times, ссылаясь на информацию больницы, где находился Ли Вэньлян.

Издание уточняет, что врач умер в 2.58 утра 7 февраля (20.58 6 февраля по Киеву. – «ГОРДОН») после неотложной терапии.

6 февраля в СМИ произошла путаница по поводу состояния врача. Сперва Global Times написал, что Вэнлян умер, но позже опроверг информацию.

30 декабря 2019 года офтальмолог Ли Вэньлян написал в чате соцсети, что наблюдал семь пациентов с симптомами, которые можно охарактеризовать как атипичную пневмонию.

3 января медик получил официальное предупреждение из полиции; ему инкриминировали распространение слухов, которые могут вызвать общественные беспорядки, и потребовали письменного обещания прекратить подрывную деятельность. Ли Вэньлян вынужден был подчиниться, хотя даже официальная пресса Китая на тот момент уже написала о вспышке вирусного заболевания в Ухане.

29 января Верховный суд Китая признал неправильными действия полиции по отношению к врачам, писавшим о возможной вспышке инфекционного заболевания.

К тому дню доктор Ли Вэньлян уже был госпитализирован. 31 января он написал в Weibo, что у него диагностировали заражение коронавирусом 2019-nCoV. Врач жаловался на кашель, жар и проблемы с дыханием, возникшие после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Его родители тоже заразились.

По состоянию на 7 февраля в Китае от коронавируса умерло 636 человек, 31161 – инфицированы, а 1540 жителей Китая уже излечились и были выписаны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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