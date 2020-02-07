Диетолог назвала простой продукт для красоты

Разумное употребление сушеных семян подсолнечника (семечек) оказывает положительное влияние на здоровье и красоту, рассказала врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева.

Прунцева рассказала, что «семечки – полезный продукт», который она рекомендует употреблять, так как «в них содержится колоссальное количество витамина E», необходимого «для красоты», передает радио Sputnik.

«Он улучшает кожу, волосы и ногти. Также семечки полезны для поддержания костной ткани, поскольку в семенах содержится медь, а она полезна для костей», – объяснила диетолог.

Однако семена подсолнечника – это очень калорийный продукт: «В 100 граммах сырых семечек содержится 600 калорий, а в жаренных – 700 калорий. Из-за высокой калорийности и высокого содержания жира в продукте людям с избыточной массой тела надо с большой осторожностью употреблять семечки и в небольшом количестве».

Также семечки могут нанести и еще один удар по здоровью – подсолнечник не рекомендуется при остром панкреатите, а из-за высокого содержания меди продукт противопоказан людям с болезнью Коновалова-Вильсона.

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