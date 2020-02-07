На Алтае детей госпитализировали с подозрением на ротавирус

В одну из больниц Алтайского края попали четыре ребенка. Их привезли из школы-интерната для сирот с подозрением на ротавирус.

По данным телеканала «360», сейчас ребятам помогают врачи, их состояние стабильное. В школе-интернате имени Жукова начали проверку по факту случившегося.

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