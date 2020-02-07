«Открытые медиа»: Власти Москвы вывезут лишь сотую часть радиоактивных отходов перед строительством ЮВХ

Власти Москвы планируют вывезти 450 кубометров зараженного грунта и 10 кубометров радиоактивных отходов с участка около с парком «Коломенское», где должна пройти Юго-Восточная хорда. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок.

Как утверждает издание, запланированный к вывозу объем зараженного грунта — менее 1% от общего объема могильника. В 2010 году московские чиновники утверждали, что вблизи «Коломенского» хранится порядка 60 тысяч кубометров отвалов радиоактивной руды, а ежегодно вывозится на захоронение порядка 300 кубометров.

«Если подрядчик раскопает землю и вытащит 450 кубометров грунта, это может спровоцировать оползень по всему склону. А оголившиеся радиоактивные отходы проникнут в воздух и в воду, — говорит эксперт. — Можно ли вырезать этот кусочек, не затронув другие? Я думаю, нельзя», — рассказал бывший сотрудник Курчатовского института, активный противник строительства Юго-Восточной хорды Андрей Ожаровский.

В конце января мэр Сергей Собянин впервые официально признал, что на пути Юго-Восточной хорды есть «пятна» с радиоактивными загрязнениями. Он пообещал рекультивировать склон и вывезти грунт за пределы Москвы.

Осенью прошлого года экологи заявили, что ЮВХ собираются строить непосредственно по очагам радиоактивного загрязнения у Московского завода полиметаллов, а не рядом с ними. В Greenpeace утверждают, что на маршруте были обнаружены альфа-активные торий-232 и радий-226.

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