Клишас: Мы не знаем, можно ли менять преамбулу Конституции

Члены рабоче группы по подготовке поправок в Конституцию не знают, можно ли изменить преамбулу. Как передает «Интерфакс», об этом заявил сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас.

«Авторы Конституции 1993 года, скажем так, забыли о преамбуле, и у нас четко сейчас не написано — можно ее поменять, нельзя ее поменять, в каком порядке ее менять, если можно. Я не знаю, может быть, Конституционный суд придется об этом спросить. Есть разные точки зрения на это. Решения о том, что надо поменять преамбулу, на сегодня нет», — сказал он.

«Преамбула должна консолидировать нас. То есть мы в конечном итоге должны понимать, что, если мы меняем преамбулу, мы должны достичь очень высокой степени общественного консенсуса по поводу новых формулировок в этой преамбуле. Я пока не понимаю, возможно это или нет», — добавил Клишас.

23 января Клишас заявил, что обсуждается вопрос изменения преамбулы Конституции. «Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции. Мы отдельно это обсудим», — сказал тогда Клишас.

Позднее Клишас поддержал закрепление в преамбуле Конституции пункта о защите семейных ценностей.

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