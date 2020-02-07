Названы регионы России с самой дорогой и дешёвой водкой

Проведённое специалистами компании «Эвотор» исследование показало, в каких регионах РФ самая дорогая и дешёвая водка. Экспертами анализировалась динамика цен на алкогольную продукцию и средние чеки за год, начиная с января 2019 года.
В среднем по стране на январь текущего года стоимость 0,5-литровой бутылки водки варьируется в районе 294 рублей, что показывает подорожание на 3,2% за проанализированный период. Говоря о регионах, где данный вид алкогольной продукции обойдётся при покупке дороже всего, специалисты называют Чукотку и Якутию. В первом цена составляет чуть более 460 рублей, во втором – 458 руб. Дешевле всего водка стоит в Удмуртии, Мордовии, Пермском крае и Вологодской области. Здесь стоимость составляет от 241 до 264 руб. за ёмкость объёмом 0,5 л.
Самый высокий рост цен на водку зафиксирован в городе Севастополь, Волгоградской и Ивановской областях. В процентом выражении стоимость увеличилась на 15,5-18%. В столице и городе на Неве цены поднялись на 3,6 и 6% соответственно, на текущий момент составляя 343 и 319 руб.
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