США заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

США заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

07.02.2020, 9:19, Новости дня

Американские военные в ходе контртеррористической операции в Йемене ликвидировали одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Касима ар-Рими, сообщил президент США Дональд Трамп.

«По указанию президента Дональда Дж. Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим ар-Рими, основатель и лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, уничтожение боевика наносит удар по «Аль-Каиде» и приближает Вашингтон «к искоренению угроз со стороны этой группировки для национальной безопасности» США.

1 февраля власти американского штата Аризона задержали жителя города Финикс, подозреваемого в том, что он является одним из главарей действующей в Ираке ячейки террористической сети «Аль-Каида».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика