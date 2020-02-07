США заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»

Американские военные в ходе контртеррористической операции в Йемене ликвидировали одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Касима ар-Рими, сообщил президент США Дональд Трамп.
«По указанию президента Дональда Дж. Трампа Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим ар-Рими, основатель и лидер «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
По словам Трампа, уничтожение боевика наносит удар по «Аль-Каиде» и приближает Вашингтон «к искоренению угроз со стороны этой группировки для национальной безопасности» США.
1 февраля власти американского штата Аризона задержали жителя города Финикс, подозреваемого в том, что он является одним из главарей действующей в Ираке ячейки террористической сети «Аль-Каида».
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