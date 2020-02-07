На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном

На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном

07.02.2020, 9:12, Разное

Сегодня, в 23:20 в городе Грозном у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину. Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова.

Адвокат Дубровина была избита. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами.

Происходящее нападавшие снимали на камеру.

Пострадавшие фиксируют травмы и подают заявление в правоохранительные органы Чечни.

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Источник: Новая газета



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