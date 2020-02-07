Пентагон отправил два самолета с эвакуированными из Уханя гражданами США

Минобороны США готовится принять два самолета с примерно 300 американцами, эвакуированными из китайского Уханя в связи со вспышкой короновируса, сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство обороны готовится принять два борта Госдепартамента из Уханя, которые, как ожидается, прибудут 7 февраля. Самолеты отправились из Китая с около 300 пассажирами», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В Пентагоне отметили, что эвакуированные граждане США будут помещены под 14-дневный карантин.

Ранее Госдеп США объявил о решении эвакуировать сотрудников американского консульства из китайского города Ухань в Сан-Франциско.

Первая группа эвакуированных американцев (около 200 человек) была доставлена 29 января на базу ВВС Марч в штате Калифорния.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человека выздоровели.

В ВОЗ отказались признавать вспышку коронавируса пандемией.





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