15-летие «Карт Google» отметили новым логотипом и функциями

Компания Google отмечает юбилей своего картографического сервиса, начавшего работу 8 февраля 2005 года. К 15-летию «Картам Google» обновили логотип, а в мобильное приложение добавили новые функции.

Старую иконку в виде пересекающихся улиц заменила булавка, окрашенная в фирменные цвета Google. По словам представителей компании, обновленный значок отражает эволюцию от простых карт до сервиса, помогающего открывать новые места и впечатления.

В приложении «Карт Google» появились две новые вкладки: Contribute («Добавить»), на которой можно поделиться недостающими данными о локации (фотографии, отзывы, график работы, подробные сведения об организации и так далее) и Updates («Новости»), на которой собраны рекомендации от местных экспертов. Вкладка For you («Для вас») была переименована в Saved («Сохранено») — там можно посмотреть список сохраненных мест и поделиться ими с друзьями.

Также были анонсированы новые функции, которые появятся в приложении к марту. Первая касается общественного транспорта, пишет The Verge. Если раньше пользователи могли делиться только информацией о переполненности автобуса или поезда, то теперь они смогут подсказывать другие сведения, включая температуру, доступность объекта для людей, передвигающихся в инвалидной коляске, наличие женских вагонов, проводника охраны и так далаее.

Вторая функция добавляет в Live View («Просмотр улиц») более простой режим виртуальных прогулок, без перегруженной дополненной реальности с пошаговой навигацией. В нем будет показываться только самое важное: как далеко осталось до пункта назначения и как до него добраться.

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Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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