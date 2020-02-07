На мать-вегетарианку заведено уголовное дело из-за истощения ребенка

На мать-вегетарианку заведено уголовное дело из-за истощения ребенка

07.02.2020, 9:06, Новости дня

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении матери-вегетарианки, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочку, передает "Интерфакс".

По информации пресс-службы прокуратуры Кисловодска, долгое время мать отказывалась лечить ребенка, когда девочке требовалось оказание "экстренной медицинской помощи по жизненным показаниям".

Как известно, органы опеки и попечительства имеют право отобрать ребенка у родителей при угрозе его жизни или здоровью. В ближайшее время суд вынесет решение, останется ли ребенок с матерью или же ее лишат родительских прав.

46-летняя мать не согласна с решением органов опеки. По словам женщины, ее дочь "просто худенькая".

Девочку госпитализировали в Кисловодскую детскую больницу, так как она была истощена и весила вдвое меньше нормы. Когда состояние нормализовалось, ее направили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Источник: Вести



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