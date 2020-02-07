В Китае число погибших от нового коронавируса составило 636 человек

По состоянию на 24.00 6 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Количество инфицированных в стране составляет 31161 человек, 1540 жителей Китая уже излечились и были выписаны.
В Гонконге, Макао и на Тайване зарегистрировано 50 случаев заражения: 24 – в Гонконге (один человек умер), 10 – в Макао (один человек излечился), 16 случаев на Тайване (один человек также был выписан из больницы).
Во Всемирной организации здоровья сообщили, что всего в мире коронавирусом заразились 28276 человек. Помимо Китая случаи заболевания зафиксированы еще в 24 странах.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем, в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Магадане застрелили согласившегося развести участников застолья врача / 28 декабря
- В Якутске все школы закрыли на карантин / 5 февраля
- Володин призвал Варшаву извиниться за восхищавшихся Гитлером польских дипломатов / 24 декабря
- В РПЦ задумались о прекращении освящения оружия массового поражения / 4 февраля
- Беленюк: Необязательно депутат из спортивного комитета должен разбираться в судебной реформе / 22 декабря
- Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков / 10 декабря
- Сирийская артиллерия нанесла удары по позициям террористов к западу от Алеппо / 26 января
- В Германии задержан банкир, объявленный Россией в международный розыск. Однако его могут не выдать из-за «берлинского расстрела» / 13 декабря